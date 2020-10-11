Лига наций

Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "желто-синих" в минувшем поединке Лиги наций.

Сборная Украины не сумела добыть положительный результат против Германии в поединке элитного дивизиона Лиги наций, уступив в Киеве со счетом 1:2.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста "желто-синих" в минувшем поединке.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Германия вы можете на Football.ua.