Лига наций 11 октября 2020, 00:30 Кто был лучшим игроком сборной Украины в матче с Германией? Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "желто-синих" в минувшем поединке Лиги наций. Украина - Германия, фото УАФ 11 октября 2020, 00:30 Сборная Украины не сумела добыть положительный результат против Германии в поединке элитного дивизиона Лиги наций, уступив в Киеве со счетом 1:2. Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста "желто-синих" в минувшем поединке. Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Германия вы можете на Football.ua. Команды Германия Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте