Лига наций

Наставник бельгийцев рассказал о предстоящем поединке.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился своим мнением о матче с Англией в Лиге наций.

"У нас серьезна группа. Дания и Англия способны прогрессировать. В этой группе все решится в ноябре.

В последние годы наши команды прогрессировали синхронно. Англия развивается после чемпионата мира. На уровне сборных это большое преимущество, когда командой несколько лет руководит тот же тренер. Гарет Саутгейт создал вокруг себя прекрасную атмосферу", – приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Матч Англия – Бельгия в 3-м туре Лиги наций состоится в Лондоне на Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.