Лига наций

Хавбек Фиорентины имеет дела поважнее, чем матч Лиги наций против Польши.

Полузащитник Джакомо Бонавентура не поможет сборной Италии в матче против поляков. Причиной стало пополнение в семье игрока.

"Этим утром Джакомо Бонавентура покинул сборную и вернулся в Италию из-за рождения сына Эдоардо. Федерация футбола Италии, а также товарищи по команде и тренерский штаб поздравляют семью Бонавентуры", — говорится в заявлении ФФИ.

В среду Джакомо сыграл 67 минут в товарищеской игре против сборной Молдовы, которая завершилась победой "скуадры адзурры" 6:0.

Матч Польша – Италия состоится сегодня, 11 октября, в Гданьске.