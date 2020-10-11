Лига наций

Вингер приблизился к достижению Шовковского.

В поединке Лиги наций сборная Украины в родных стенах минимально уступила команде Германии со счетом 1:2.

В стартовом составе "сине-желтых" вышел крайний полузащитник Андрей Ярмоленко, для которого поединок стал 90-м в составе национальной команды.

Ярмоленко занимает седьмое место по этому показателю, а его опережают Александр Шовковский (92 матча), Андрей Пятов (95), Олег Гусев (98), Руслан Ротань (100), Андрей Шевченко (111) и Анатолий Тимощук (144).

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка между Украиной и Германией.