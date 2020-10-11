Лига наций

Тренер прокомментировал матч в рамках Лиги наций.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал свою оценку матчу Лиги наций против Бельгии (2:1).

"Это была игра высшего уровня. У нас было много молодых игроков, для которых это был действительно большой опыт. Бельгия — лучшая команда, и мы знали, какие вопросы они будут задавать нам на поле, они создали проблемы".

"Пенальти дало нам точку опоры, и наша игра во втором тайме без мяча была компактной. Против лучших игроков необходимо учитывать детали того, как вы защищаетесь".

"Вы должны страдать, чтобы выиграть эти большие матчи, и игроки это сделали", — сказал он Sky Sports.

Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Англией и Бельгией.