Тренер прокомментировал матч в рамках Лиги наций.
Гарет Саутгейт (слева), getty images
11 октября 2020, 23:56
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал свою оценку матчу Лиги наций против Бельгии (2:1).
"Это была игра высшего уровня. У нас было много молодых игроков, для которых это был действительно большой опыт. Бельгия — лучшая команда, и мы знали, какие вопросы они будут задавать нам на поле, они создали проблемы".
"Пенальти дало нам точку опоры, и наша игра во втором тайме без мяча была компактной. Против лучших игроков необходимо учитывать детали того, как вы защищаетесь".
"Вы должны страдать, чтобы выиграть эти большие матчи, и игроки это сделали", — сказал он Sky Sports.
Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Англией и Бельгией.