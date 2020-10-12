Лига наций

Тренер прокомментировал матч против поляков.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказал свое мнение о результате матча против сборной Польши (0:0).

"К сожалению, у нас было много моментов, особенно в первом тайме, и я думаю, что мы были наказаны ужасным состоянием поля".

"Если не считать результата, который не является положительным, выступление команды было хорошим. Поле не является алиби, просто оно было в ужасном состоянии".

"Команда атаковала до конца, мы имели шансы и старались изо всех сил, бывает. Мы должны были забить хотя бы один или два гола к перерыву, мы не реализовали наши возможности", — сказал тренер RAI Sport.

В параллельном поединке с аналогичным счетом сборная Франции сыграла с португальцами.