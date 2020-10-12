Лига наций

Тренер дал свою оценку поединку.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поединок Лиги наций против Португалии, который завершился вничью.

"Мы всегда можем добиться большего. Они, как и мы, принимают меры предосторожности по отношению к противоположным топ-игрока вроде Криштиану, которого мы не часто видели с мячом".

"Иногда движения плохие, иногда пас тоже идет немного поздно. Оборонительный сектор и полузащита показали себя неплохо. На последнем этапе мы должны работать лучше, чтобы выиграть матч".

"Я знал, что Португалия — отличная команда, мы видели это. Лучше, когда есть голы, но футбол — это не только нападение", — сказал Дешам M6.

Ранее свое мнение о прошедшем встрече высказал менеджер Португалии Фернанду Сантуш.