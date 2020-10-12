Лига наций

Тренер прокомментировал результат очного поединка.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказал свое мнение о матче Лиги наций против Франции (0:0).

"Это была очень сбалансированная игра между двумя командами, которые были слишком осторожны, особенно в нападении. У нас были хорошие игроки, но это была не очень быстрая игра.

"Не хватало более агрессивной динамики. Именно в этих играх тренерам всегда хочется большего. Мы должны были быть организованными, конечно, но мы ожидали, что проявятся креативность и взрывной потенциал. Обе команды слишком много играли в тени", — цитирует Сантуша Goal.

Ранее сообщалось, что голкипер Португалии Антони Лопеш покинул стан сборной из-за коронавируса.