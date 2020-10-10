Украина

Команда Андрея Шевченко не смогла устоять в поединках с лучшими командами мира.

Поражение Украины от сборной Германии стало уже третьим для "желто-синих" подряд. Это худшая подобная серия со времен Евро-2016, когда украинцы проиграли все три игры группового этапа.

Перед проигрышем Германии (1:2) украинцы уступили французам (1:7) в товарищеской игре и Испании (0:4) в Лиге наций.

В 2016 наша сборная на чемпионате Европы проиграла Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1).

Следующий поединок сборная Украины проведет против испанцев 13 октября в Киеве на НСК Олимпийский. Игра начнется в 21:45.