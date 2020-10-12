Лига наций

Наставник сборной Украины высказался о предстоящем матче Лиги наций против Испании.

В следующем поединке элитного дивизиона Лиги наций сборная Украины сойдется в домашнем противостоянии с Испанией. Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии этого матча.

"Пока проблем со здоровьем нет, ребята восстанавливаются. Сегодня будет еще предматчевая тренировка. Очень важно увидеть, как футболисты будут себя чувствовать. У Коваленко проблем нет. Тесты получили все негативные, продолжаем готовиться по нашему плану".

"Кто заменит дисквалифицированного Малиновского? Будем еще определяться. Посмотрим после тренировки. У меня есть определенные идеи. Испания прекрасно понимает, в каком мы оказались положении. У нас нет 8-9 игроков основы, много футболистов из U-21. Матч с Германией показал, что ребята, проявляя характер и волю, продемонстрировали хороший футбол".

Первый матч в гостях против Испании завершился для сборной Украины разгромным поражением со счетом 4:0. Андрей Шевченко поделился выводами, которые он сделал после этой неудачи ввиду серьезного доминирования со стороны соперника.

"Наши футболисты делают максимум того, что они могут. У Испании на сегодняшний момент команда сильнее, и за последние годы она сильнее. Мы пытаемся, работаем. У наших игроков есть мотивация, чтобы показать хорошую игру. Будем готовить определенный план. Однозначно, что раскрываться особо не будем, поскольку у соперника есть преимущество в классе и качестве. Мы должны поменять структуру в обороне, сыграть компактно и агрессивно. Испанцы хорошо используют фланги и играют один на один. Если мы сможем их перекрыть, то мы попытаемся дать бой".

"Я множество раз пересматривал первый матч с Испанией, но ответный поединок будет другим, поэтому и подготовка иная. Работать персонально против Фати? Сейчас просто успешно действовать один в один недостаточно: необходимы постоянные смещения, подстраховка и нужно затратить большие энергетические силы. Все будет зависеть от того, сможем ли мы восстановиться. Нам всегда было сложно играть две игры подряд, а сейчас будет три встречи кряду. Надеюсь, болельщики, которые придут на стадион, нас поддержат".

"Что касается наших задач, каждый месяц ситуация меняется. Как можно судить об уровне национальной команды, если ее практически нет из-за отсутствия многих футболистов основного состава. Учитывая сложившуюся ситуацию, сегодня это шанс для молодых игроков. Для них это огромный опыт".

"Три такие игры в октябре, так в ноябре еще три таких же будет. Мы стремились попасть на этот уровень, и мы это заслужили. Я говорил, что для нас будет огромной удачей остаться в элите. Сейчас у нас 3 очка, и мы сделаем все, чтобы остаться здесь, в элитном дивизионе Лиги наций", — заявил Андрей Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, матч Украина – Испания состоится завтра, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.