Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A4, в котором сыграют Украина и Испания.

Сборная Украины подходит к последнему поединку второго цикла международных состязаний этого сезона со всем известными кадровыми потерями, а также с необходимостью брать реванш у Испании за гостевые 0:4 месяцем ранее. И все это будет происходить на фоне болезненных поражений от Франции (1:7) и Германии (1:2), а также разгоревшегося за два часа до старта матча на НСК "Олимпийский" скандала.

Руслан Малиновский пропустит предстоящую игру из-за дисквалификации, поэтому у нашей сборной наблюдается соответствующие перестроения в центральной линии: за опорную зону будут отвечать Сидорчук и Макаренко, над которыми расположится Шапаренко. Яремчук возглавит атаку, а по разные стороны от него расположатся Ярмоленко и Зубков.

У соперников стоит отметить максимальное насыщение скоростными игроками в тройке атаки, где сыграют Родриго, Фати и Адама Траоре, а также появление Регилона на левом фланге обороны.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Сидорчук, Шапаренко, Макаренко — Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

Запасные: Шевченко, Ризнык, Пластун, Чеберко, Марлос, Конопля, Харатин, Цыганков, Шепелев, Михайличенко, Безус, Коваленко.

Испания: Де Хеа — Навас, Рамос, П. Торрес, Регилон — Мерино, Родри, Каналес — Родриго, Фати, Траоре.

Запасные: Аррисабалага, Симон, Кампанья, Бускетс, Ольмо, Себальос, Гарсия, Льоренте, Гайя, Ф. Торрес, Роберто, Оярсабаль.



Матч Украина — Испания начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.