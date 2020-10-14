Лига наций

Испанский хавбек высказался о поражении в матче с Украиной.

Сборная Украины одержала сенсационную победу над Испанией в поединке элитного дивизиона Лиги наций.

Полузащитник испанцев Родри поделился эмоциями от первого поражения своей команды в истории от "желто-синих".

"Начнем с того, что мы играли немного медленно — мы владели мячом на протяжении всего матча, но нам не хватало той ловкости и остроты перед воротами, которую мы обычно демонстрируем".

"По большому счету, у них был всего один хороший момент, и они им воспользвались. Мы должны извлечь урок из наших ошибок. Сейчас у нас нет в сборной классного прирожденного бомбардира, так что мы все должны стараться в атаке на общее благо", — приводит слова Родри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть смотреть видео голов и обзор матча Украина — Испания вы можете на Football.ua.