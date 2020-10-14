Лига наций

Наставник сборной Испании высказался о поражении в матче Лиги наций от Украины.

Сборная Украины одержала сенсационную победу над Испанией в поединке элитного дивизиона Лиги наций.

Главный тренер испанцев Луис Энрике поделился эмоциями от первого поражения своей команды в истории от "желто-синих".

"Ничего страшного, если один-два матча мы завершим без забитых мячей. Сегодня мы создали достаточно моментов, чтобы забить. К тому же мы все 90 минут превосходили соперника, который старался лишить нас пространства и перекрывать все наши передачи".

"Траоре создал несколько хороших моментов на правом фланге, но в завершении атак мы торопились или оказывались под давлением соперника. В Испании люди привыкли обвинять Давида де Хеа. Если на него обрушатся с критикой и на этот раз, то можно будет выключать свет и сдаваться".

"За свою карьеру я проиграл много таких матчей, но я остался доволен отношением моих парней к игре, и в целом, мне понравилось то, что я сегодня увидел", — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть смотреть видео голов и обзор матча Украина — Испания вы можете на Football.ua.