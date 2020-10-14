Лига наций

Football.ua оценивает действия футболистов сборной Украины в поединке 4-го тура Лиги наций УЕФА.

Per aspera ad astra. Это достаточно известное широкой публике изречение как нельзя точно описывает путь национальной сборной Украины в серии октябрьских поединков нового сезона. Вместе с командой Андрея Шевченко мы "сгорали" Франции (1:7), после чего не создали решительные усилия в игре немцами (1:2), и вот теперь, на поле главной спортивной арены нашей страны победили Испанию не только впервые в своей истории, но еще и впервые за последние 15 матчей для "красной фурии". Судьбу матча решил один точный удар Виктора Цыганкова. И пусть сборной Украины пришлось большую часть времени отыграть без мяча в ногах, однако против финального счета уже ничего нельзя предоставить в ответ. Это футбольный вечер завершился триумфом для всей страны!

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на стадионе НСК "Олимпийский" (по 10-балльной шкале).

Украина

Георгий Бущан — 9,0. Три топовых матчей из трех возможных для Бущана в октябрьской части матчей сборной Украины. Блестящая игра в поединке против Испании не только позволила команде Андрея Шевченко сохранить свои ворота в неприкосновенности против сложного соперника, но и обеспечила голкиперу заслуженное звание лучшего игрока матча. 8 спасений за игру, начисто выигранные верховые дуэли и уверенная игра на ленточке по ходу всей встречи — после такого можно и знак уважения от капитана соперников получить, отразив отменный удар со штрафного в его исполнении. При этом, не стоит забывать, что именно Георгий начал голевую атаку сборной Украины.

Александр Караваев — 6,5. Караваеву на фланге в этом поединке противостоял Ансу Фати. Лишний раз напоминать об успешной игре этого юного игрока в поединке первого круга в Мадриде не имеет смыла. В матче на НСК "Олимпийский" Ансу был выжат нашим правым защитником со своей позиции в зону полуфланга, где уже вел борьбу против опорных полузащитников. Караваев в большинстве ситуаций оставался бороться один в один против Регилона, который успел потрепать соперников в минувшем розыгрыше Лиги Европы УЕФА, однако и с ним Александр сумел совладать. Стоит отметить, что правый фланг нашей обороны был единственным из данной линии, которому удавалось заходить на чужую половину поля. К числу подобных ситуаций можно записать и подготовительный пас в ситуации с голом Цыганкова. Единственное, с чем у Караваева в этот вечер не задалось — это общая точность передач (лишь 65%).

Илья Забарный — Виталий Миколенко — 7,0. Вот и встретила данная пара в центре обороны нашей сборной подходящего для себя по стилю соперника. Забарный и Миколенко лишь однажды за игровой час потеряли из виду Родриго, но Бущан спас одноклубников от серьезных проблем, после чего игроки стабильно демонстрировали подстраховку остальных партнеров по команде. Миколенко в этом плане приходилось работать чуть больше, ведь левый фланг обороны сборной Украины сбоил с незавидной регулярностью. В построении атак от пары в центре обороны в этот вечер многого не ожидали, поэтому 15 попыток (4 успешных) длинных переводов на двоих уже можно считать неплохим результатом при игре в среднем блоке практически по ходу всей игры.

Эдуард Соболь — 5,5. Очень тяжело было левому защитнику команды Шевченко в этот вечер. И совсем не важно, какой именно была бы его фамилия, если напротив находится такой игрок, как Адама Траоре. Массивный вингер на простом рывке из ничего создавал моменты из-под Соболя, поэтому можно считать, что Эдуард со своей задачей на эту игру не справился. Траоре можно считать лучшим игроком своей команды в отчетный вечер, так что вполне очевиден тот факт, что оценка украинского защитника серьезно пострадает по этой причине. Было ли все однозначно плохо в действиях Соболя? Безусловно нет. У того же Траоре всего 4 проигранные дуэли с мячом в ногах — все они записаны на победный счет Эдуарда. Зато, точно можно сказать, что в ночь после матча наш защитник должен был спать крепко.

Евгений Макаренко — 6,5. Решения тренерского штаба относительно центральной оси вызвали определенные вопросы перед началом встречи. Евгений Макаренко не так уж успешно проявился себя в предыдущих встречах, чтобы можно было ожидать его гарантированных выход в старте на игру с Испанией. Однако, как дополнение в опорной зоне к Сидорчуку, футболист бельгийского Кортрейка выступил достаточно уверенно. Макаренко забирал на себя большинство верховых дуэлей в центре поля, в то время как остальные партнеры занимались противостояниями на земле. Успевал Макаренко сыграть и на позиционные атаки, по показателю выполненных передач подобравшись вплотную к Ярмоленко — лидеру в этом отношении (34 паса за игру).

Сергей Сидорчук — 6,5. Полузащитника киевского Динамо тренерский штаб выпускал на поле однозначно в качестве главного волнореза для атак соперников перед нашей штрафной. Но надо сказать, что средний блок от сборной Украины оправдал себя в полной мере, и у Сидорчука было лишь пять очных дуэлей с оппонентами у наших владений — не так уж и много для любящей играть в мелкий пас Испании. При этом, 60% из них Сергей выиграл. Заметным в его действиях стал также и быстрый пас вперед, сразу после удачного зацепа за мяч — тут явно прослеживается разбор полетов неудачной игры Украины в Мадриде. Однако Сидорчук за игровой час устал метаться по своей зоне, поэтому было принято решение о замене.

Николай Шапаренко — 7,5. Из тройки полузащитников главным, кто отвечал за всю мобильности нашей первой линии обороны был Шапаренко. По тепловой карте футболиста заметно, что его действия распространялись на любую позицию на футбольном поле, кроме, быть может, зон внутри штрафных площадок. Николай просто не слезал с оппонентов в центральной части поля, насобирав 12 (6 успешных) единоборств внизу и 3 (1) вверху за матч. Для понимания — меньшим числом в совокупности отметилась пара центральных защитников. Да, Шапаренко не был заметен в атаке настолько, насколько это было в играх на клубном уровне на старте сезона. Однако поставленные перед ним задачи от тренерского штаба были связаны с черновой работой.

Андрей Ярмоленко — 7,0. Начало поединка для полузащитника лондонского Вест Хэма выглядело так, словно намечается продолжение стремительного пике образца прошлых матчей. Однако Ярмоленко сумел переступить, в первую очередь, через себя, после чего его подыгрыш партнерам стал приносить проблемы и соперникам. 50 касаний мяча — статистика не врет, Шевченко продавливал построение игры в атаке именно через ноги Андрея, что, в конечном итоге, принесло победный результат. Принял мяч, увидел рывок партнера, отдал голевую передачу — опытный футболист так и должен поступать в микромоментах.

Роман Яремчук — 6,5. Номинальный форвард в матче против такого соперника, как Испания, должен опускаться ниже и помогать команде в исполнении прессинга. Свои лучшие качества в этом направлении Яремчук наглядно демонстрировал именно после забитого нашей сборной мяча. Испанцы упивались контролем у экватора второго тайма, однако после гола им приходилось быстро расставаться с мячом именно при смене флангов атаки через пас низом — где-то рядом всегда был форвард Украины, который тут же включался в отбор. Безусловно, с точки зрения своих непосредственных обязанностей согласно позиции, Яремчук явно не доработал — 0 ударов за матч. Но для общей картины игры его перемещения по полю приносили куда больше пользы.

Александр Зубков — 6,0. Игрок Ференцвароша завоевал себе место в основном составе на игру с Испанией за счет настырности в концовке встречи против Германии. Нечто подобное ожидалось увидеть от Александра и в отчетном поединке, однако все, что он сумел показать в чужой штрафной — это неудачная попытка действительно классным финтом заработать пенальти при контакте с Навасом, а также промах из убийственной позиции в начале второго тайма. Да и в целом, активные действия полузащитник совершал лишь в пределах своей половины. Проблема у Зубкова в октябрьской части кампании этого сезона для нашей сборной лишь одна — таких вот кадровых проблем у Шевченко в следующий раз может и не быть, однако до завоевания полноценного права на попадание в стартовый состав Александр явно не доработал в отведенное ему время.

Виктор Коваленко — 5,5. Выпуская на замену Сидорчуку Виктора Коваленко, Андрей Шевченко решал достаточно сложную проблему для своей опорной зоны. Казалось бы, на скамейке есть чистый разрушитель Харатин, но футболисту Шахтера было отдано предпочтение в виду большей мобильности. За сыгранных полчаса Коваленко произвел 18 касаний мяча — на 3 больше, чем Зубков за 65 минут на поле, поучаствовав при этом в двух дуэлях (50% успеха) с соперниками. Для своего рода "тафгая" данные показатели могут показаться скромными, но испанцы в контакт в центральной зоне практически не шли, а поджимал в правом фланге Виктор достаточно эффективно. И все же, где-то в динамику игры до конца Коваленко так и не попал.

Виктор Цыганков — 7,5. 11 минут на забитый мяч после выхода на замену в тяжелом поединке с именитым соперником. После такого удачного выхода Цыганкова на замену можно закрыть глаза на его не самую удачную игру в оборонительной фазе под занавес встречи. Левый фланг нашей сборной выжигался усилиями Траоре и Наваса, поэтому совсем не странно, что при голевой атаке Виктор сместился подальше от них в центральную зону. Судьба матча была решена одним точным ударом — его автором стал Цыганков.

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