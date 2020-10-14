Полузащитник Испании — о матче против Украины.
Дани Себальос, getty images
14 октября 2020, 06:28
Полузащитник сборной Испании Дани Себальос высказал свое мнение о поражении испанцев в матче Лиги наций против Украины (0:1).
"Сценарий игры мог быть другим, сумей мы забить. Наш гол мог повлиять на ход этой встречи.
Победа здесь стала бы большим шагом вперед. По ходу матча мы прибавляли. С началом второго тайма мы стали играть гораздо быстрее, но реализовать свои моменты не удалось", — цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.
Ранее свою оценку прошедшему поединку дал полузащитник "фурии рохи" Родри.