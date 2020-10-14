Лига наций

Вратарь высказался о матче Лиги наций.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал результат поединка Лиги наций против Швейцарии (3:3).

"Если матч заканчивается со счетом 3:3, то его нельзя назвать хорошим для вратарей обеих команд. Для нас все началось неважно, но в концовке мы взяли игру под свой контроль, заметно прибавили".

"Было и что-то хорошее. Мы обыграли Украину, а сегодня она одолела Испанию. То есть мы по-прежнему можем занять первое место в группе", — цитирует Нойера официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча между немцами и швейцарцами.