Лига наций

Хавбек поделился своим мнением после поединка.

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос дал свою оценку прошедшему ничейному матчу против Швейцарии (3:3).

"Для нас стали проблемой первые 10-15 минут матча. После этого мы играли хорошо, уровень футбола был заметно выше, чем в прошлом матче. В итоге мы получили лишь одно очко и недовольны этим, поскольку наша цель — побеждать.

Оборона — это всегда командные действия, и мы сегодня здорово помогли сопернику в случае с его первым и третьим голами. После этого заиграли действительно хорошо. В целом выглядели лучше, чем в прошлом матче против Украины. Хотя в итоге нельзя быть довольными этой ничьей", — цитирует Крооса официальный сайт УЕФА.

Ранее свое мнение о матче против Швейцарии высказал голкипер сборной Германии Мануэль Нойер.