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Полузащитник сборной Украины — о матче против "фурии рохи".

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков поделился своими эмоциями после матча против Испании (1:0).

"Считаю, что это заслуженная победа. Мы работали для этого, много перемещались, большую часть времени проводили в обороне. Искали свои моменты. Где-то немного спешили, когда получали мяч. Но главное — вытерпели. Андрей Шевченко дал установку, чтобы я садился немного ниже и помогал Соболю, потому что у них на правом фланге два очень быстрых игрока.

Мы придерживались плана на игру, играли больше от обороны, компактно. Старались не давать им создавать моменты у своих ворот.

Только сейчас начинаем понимать, что обыграли Испанию. Очень много эмоций и сил отдали на поле, — сказал Зубков о эфире телеканала Футбол.

Ранее игру против испанцев прокомментировал автор победного гола Виктор Цыганков.