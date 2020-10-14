Лига наций

Украина впервые в истории смогла победить Испанию — "фурия роха" была минимально обыграна в поединке Лиги наций.

Надо признать, что перед поединком с испанцами оптимистов было немного. Ситуация выглядела таким образом, что шансов на успешный результат в матче с маститым соперником было минимум. Но Украина сумела воспользоваться этими шансами.

Разбираем, как же все-таки тренерскому штабу во главе с Андреем Шевченко удалось пустить матч по нужному сценарию и добиться результата.

Когда Андрей Николаевич на предматчевых пресс-конференциях говорил, что Украина не собирается изменять своему стилю, он, конечно же, лукавил. Шевченко в архиве федерации откопал "конспекты Фоменко", смахнул с них пыль и поставил на них "All in".

Отмечаем, что Шевченко немного удивил стартовым составом. Тут мы не увидели в центре поля ни Коваленко, ни Харатина. Не вышел с первых минут и Виктор Цыганков. Трио в центре поля имело очень необычный вид как для сборной Украины: Сидорчук, Макаренко, Шапаренко.

Украина на поединок с Испанией вышла с двумя чистыми опорниками. Во многом это решение внесло главные отличия от поединка выездного против Испании. Тогда в центре поля действовали: Зинченко, Малиновский и Харатин. В том поединке мы пытались выходить из обороны в атаку за счет коротких передач и попробовать потягаться с испанцами во владении мячом и территорией. В киевском матче мы ушли от этой идеи.

Украина полностью отказалась от высокого прессинга и оборонялась средним блоком по схеме 4-4-1-1, где Шапаренко действовал достаточно глубоко, но все же выше над Сидорчуком и Макаренко.

В игре против испанцев появилось то, чего так не хватало в предыдущих матчах – стройность мысли и дисциплина. Каждый футболист на 100% знал, что от него требует данная конкретная ситуация. Украинские игроки действовали как слаженный механизм. Мы видели, что постоянно работала подстраховка и была взаимозаменяемость.

Тут мы видим, как к Соболю и Зубкову смещается на фланг помогать Виталий Миколенко, а в его позицию тут же опускается Евгений Макаренко. И таких эпизодов было действительно много, и никто в этой структуре не выпадал. Каждый знал как, куда и когда должен перемещаться.

Конечно же, нельзя говорить о том, что все действия Украины в обороне были безупречны. Нет. Моменты испанцы регулярно создавали, и работы у Георгия Бущана в который раз было немало. Но при этом, это были не такие очевидные голевые моменты.

Украина практически полностью закрыла подход к своим воротам через центр и через полуфланги. В первом тайме основная угроза испанцев шла с правого фланга, где за счет индивидуальных действий обострял игру Адама Траоре. Соболь раз за разом проигрывал забеги этому крепкому испанскому парню. Но сильно предъявлять Эдуарду за это все же не стоит. Многие клубы АПЛ до сих пор не знают, что делать против быстрых ног этого футболиста.

Главное, что нужно отмечать в этой ситуации – это подстраховка со стороны опорника Макаренко и крайнего хава Зубкова. Подстраховка работала таким образом, что исключала возможности Траоре для смещений этого игрока в центр. Украинцы вынуждали Траоре обыгрывать во фланг с последующей подачей, к которой мы уже были готовы.

Один раз во втором тайме Траоре дали на дриблинге сместиться в середину и сразу стало жарко возле наших ворот. Остальное время Траоре целенаправленно уходил во фланг и подавал, надеясь, что вскоре количество перерастет в качество. Именно по этой причине у Траоре за весь матч насобиралось 11 навесов. И целых 44 атаки испанцев строились через правый фланг.

В первом тайме Испания сумела создать достаточно опасный момент после флангового прохода Траоре, когда Адама решил не навешивать, а прострелить во второй темп.

В этом эпизоде в завершающей фазе испанцам не хватило точности. Если бы Траоре действовал так чаще, то проблем у нашей сборной было бы гораздо больше.

На противоположном фланге отмечаем то, как же отпахал на оборону Андрей Ярмоленко. Ну и аплодируем Александру Караваеву, который провел очень сильный поединок против Ансу Фати. Молодого испанского таланта практически не было видно в этом матче. Все мы помним, что творил Фати на фланге с Тымчиком в Испании, правда?

Вся игра проходила в таком ключе – Испания катала мяч поперек и чаще всего находила моменты для обострения через Траоре, а Украина терпела и ждала своих шансов. Шевченко отказался от коротких передач, комбинационной игры и сделал ставку на контратаки. Наша команда за весь матч сделала 297 передач, из них только 69 коротких. Украина сделала ставку на вертикальный футбол. "Сине-желтые" сделали целых 125 передач вперед, поперек меньше – 120. Для сравнения у испанцев – 178 передач вперед и 456 поперек.

Быстрая доставка мяча в финальную треть с попыткой зацепиться и реализовать свой момент сработала на 76-й минуте матча, когда Андрей Ярмоленко потрясающим пасом вывел на ударную позицию Виктора Цыганкова. Отмечаем индивидуальное мастерство игрока Динамо, который здорово подработал себе мяч в ход и точно пробил с нерабочей ноги.

По показателю xG гол Цыганкова потянул аж на 0,03, а удар головой Миколенко с 11 метров на 25-й минуте и то имел больше шансов конвертироваться в гол – 0,04. Да и вообще, если мы обратим внимание на статистику, то увидим, что Украина проиграла по всем показателям.

Но это как раз тот редкий случай, когда статистические данные не отображают в полной мере то, что происходило на футбольном поле. Владеть мячом и территорией – не значит владеть игрой. Могла ли Испания забить по такой игре? Конечно, могла. Но Украина сделала все от себя зависящее, дабы свести эти шансы к минимуму.

Опять же вернемся к статистике, которая говорит нам о том, что Украина проиграла борьбу, но она не проиграла ее в ключевых местах! Сергей Сидорчук выиграл 60% единоборств, Евгений Макаренко – 62%, Илья Забарный – 75%, Виталий Миколенко – 82%.

Заезженная фраза, которая, тем не менее, подходит к описанию этого матча: "Тот случай, когда порядок бьет класс".

Победа над Испанией была добыта очень вовремя. Вся эта ситуация уже помогла и еще поможет в будущем Андрею Шевченко при выборе стартового состава и при выборе тактики на игру. Мы увидели, что наш главный тренер тоже растет. Сначала он сумел выстроить симпатичную игру, которая приносила результат, а сейчас нашел в себе силы и смелость, глядя на силу оппонента, отказаться от своих убеждений и сыграть иначе, сыграть прагматично, ставя во главу угла исключительно результат.

Этот сбор национальная команда заканчивает на мажорной ноте, но тренерскому штабу предстоит проделать непростую работу и задуматься над тем, как в будущем должен выглядеть центр поля. И сейчас речь не идет о сравнении индивидуальных качеств Зинченко, Малиновского, Степаненко с качествами Сидорчука, Макаренко и Шапаренко. Речь именно о ролях и типажах полузащитников. Этот матч показал, что добиваться результата с командами топ-уровня мы можем только, играя дисциплинировано сзади, когда на поле есть 2 человека, выжигающее все в опорной зоне, но которые при этом в созидании могут быть явно слабее. Главный урок, который усвоил Андрей Николаевич: с сильными соперниками необходимо играть от соперника, а не в свой футбол. Очень полезно, что это случилось сейчас и такой успешный кейс уже есть в нашем послужном списке. Перед грядущим Евро – это очень полезно.

Сергей Горбаченко, Football.ua