Лига наций

Игрок преодолел солидную отметку.

В поединке в рамках Лиги наций сборная Германии на своем поле сыграла в результативную ничью с командой Швейцарии (3:3).

В основе немецкой сборной вышел полузащитник Тони Кроос, для которого матч стал сотым в футболке "бундестим".

"Это была, конечно, особенная игра для меня. Достигнуть 100 поединков — это хороший результат. Но любой, кто меня знает, знает, что меня больше волнуют результаты и титулы, чем личные достижения", — сказал Кроос после матча.

Ранее встречу против Швейцарии прокомментировал главный тренер сборной Йоахим Лев.