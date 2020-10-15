Лига наций

Датский хавбек прокомментировал победу над Англией в матче Лиги наций.

Сборная Дании минимально обыграла в гостях Англию в рамках элитного дивизиона Лиги наций. Автором единственного гола в этом матче стал полузащитник Кристиан Эриксен, который успешно реализовал пенальти и принес своей команде победу.

"Это особенное чувство. Прежде всего, сыграть 100 матчей за сборную Дании, а также обыграть Англию на Уэмбли. Перед матчем я знал, что мы не делали этого последние 37 лет. Так что стоять здесь в качестве победителей — это необычно".

"Как я сказал Пикфорду после игры, последние восемь из десяти пенальти я пробивал в угол ворот, поэтому мне пришлось немного это изменить. Я с самого начала знал, что буду бить в центр", — приводит слова Эриксена официальный сайт УЕФА.