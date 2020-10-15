Лига наций

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Лиги наций.

Англичане были вынуждены около часа играть в меньшинстве из-за удаления Гарри Магуайра на 31-й минуте игры. Очень быстро они оказались в роли проигрывающих, когда Кристиан Эриксен реализовал пенальти, назначенный за фол Кайла Уокера. Больше счет не менялся – датчане триумфовали на выезде – 1:0.



Англия — Дания 0:1

Гол: Эриксен, 35 (пен.)

Англия: Пикфорд, Джеймс, Уокер, Коуди, Мэйтленд-Найлз (Мингз, 36), Райс (Хендерсон, 76), Филлипс, Маунт (Санчо, 73), Магуайр, Кейн, Рашфорд (Кэлверт-Льюин, 72).

Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен (Йоргенсен, 46), Хейбьерг (Йенсен, 88), Дилэйни, Эриксен, Сков (Мэле, 46), Дольберг (Систо, 37), Поульсен, Брэйтуэйт (Вестергор, 74).

Предупреждения: Магуайр, Хендерсон, Филлипс — Кристенсен, Хейбьерг.

Удаление: Магуайр, 31.