Лига наций

Главный тренер "клетчатых" гордится своей командой.

Хорватия проиграла Франции в четвертом туре Лиги наций. На гол Антуана Гризманна "клетчатые" ответили мячом Николы Влашича, а вот точный удар Килиана Мбаппе остался без ответа – 1:2.

"Мы играли не против кого-то там, а против чемпионов мира. Они могут наказать за каждую ошибку. У нас не было права ошибаться против команды такого уровня, цитирует Далича официальный сайт УЕФА.

"Снимаю шляпу перед моими ребятами за то, как они играли во втором тайме. Мы не заслуживали проиграть, поэтому я несчастлив".

Смотрите также: Хорватия – Франция 1:2 Видео голов и обзор матча

Хорватия после четырех туров Лиги наций занимает третье место в группе с тремя очками, а французы делят первую строчку с португальцами, набрав по 10 очков.