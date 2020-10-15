Менеджер остался доволен игрой своих подопечных.
Франк де Бур, getty images
15 октября 2020, 10:21
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур дал свою оценку поединку Лиги наций против Италии (1:1).
"Конечно, мы должны были сыграть лучше против Боснии и Герцеговины, но в поединке против Италии, я думаю, что мы были лучше. Примерно 60 процентов в нашу пользу".
"В конечном итоге мы не можем быть довольны результатом, потому что хотим выиграть в этой группе, но это выступление вселяет в нас большую уверенность. Если мы сможем так играть, независимо от системы, мы усложним задачу любому сопернику", — цитирует де Бура Sky Italia.
Напомним, в параллельном матче группы сборная Польши легко обыграла Боснию и Герцеговину.