Лига наций

Менеджер остался доволен игрой своих подопечных.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур дал свою оценку поединку Лиги наций против Италии (1:1).

"Конечно, мы должны были сыграть лучше против Боснии и Герцеговины, но в поединке против Италии, я думаю, что мы были лучше. Примерно 60 процентов в нашу пользу".

"В конечном итоге мы не можем быть довольны результатом, потому что хотим выиграть в этой группе, но это выступление вселяет в нас большую уверенность. Если мы сможем так играть, независимо от системы, мы усложним задачу любому сопернику", — цитирует де Бура Sky Italia.

Напомним, в параллельном матче группы сборная Польши легко обыграла Боснию и Герцеговину.