Лига наций

Защитник отреагировал на ошибку испанских СМИ.

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ошибку испанского издания Marca, в котором ряд фамилий игроков сборной были написаны неправильно.

"Я этого даже до игры не знал, полностью сосредотачивался на матче. Это больше смешит. Всегда чувствовалось, что европейские СМИ так относятся к украинским футболистам — то фамилию неправильно напишут, то еще что-то".

"На это даже не обращаешь внимание. Но я уверен, что после матча с Испанией, они наши фамилии хорошо запомнят", — сказал Караваев.

Ранее защитник дал свою оценку прошедшим поединкам сборной против топ-соперников.

Football.ua