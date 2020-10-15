Лига наций

Защитник прокомментировал прошедшие матчи.

Защитник сборной Украины Александр Караваев высказал свое мнение о выступлениях национальной команды в прошедших поединках.

"Бущан? Мы видели после матча против Франции, какой он был поникший, не хотел ни с кем разговаривать. Каждый игрок команды к нему подошел, его все поддерживали. И не только после матча, а вплоть до игры с Германией. Каждый тренер индивидуально к нему подходил. Ему говорили: "Ты не один. Виновата вся команда, просто ты — на последнем рубеже". Виноваты даже те, кто сидели на трибунах. Мы — единое целое".

"Как сказал Шевченко в день игры с Испанией, что нужно иметь очень сильную психологию, чтобы в таком маленьком промежутку времени собраться на такие поединки. Это дорогого стоит".

Также защитник рассказал о подготовке к официальным матчам после разгрома в Париже.

"После Франции мы разобрали ошибки. Какой бы не была игра, но счет очень неприемлемый. На игру против Германии Шевченко настраивал нас еще во Франции. Все зависит от нашего внимания, чтобы мы правильно впитали все, что нам тренерский штаб предложит".

"После матча Шевченко сказал, что мы услышали его требования и команда — молодцы. Да, многое может не получатся с такими соперниками. Непривычно видеть футбол, в который мы играли. Обычно мы контролировали ход поединка, создавали много моментов, но бывают такие игры, когда соперник нас превосходит, и необходимо сыграть иначе. Против Германии и Испании сыграла дисциплина на поле, тактические перестроения и в нужный момент "уколоть" соперника".

"Это сработало больше с Испанией. С немцами у нас были свои возможности, но немного не повезло", — сказал Караваев.

Ранее сообщалось, что Георгий Бущан стал лидером по количеству сейвов в Лиге наций.

Football.ua