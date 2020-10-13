Лига наций

Испанское издание предложило свой вариант состава сборной Украины с ошибками.

Сборная Украины сыграет с Испанией в рамках поединка четвертого тура Лиги наций. Журналисты испанского издания Marca подготовили ориентировочный состав нашей национальной команды, в котором сделали уйму ошибок.

Так, Караваев стал "Караве", Цыганков — "Цыниковым", Макаренко — "Мараменко", а Коваленко — "Кобаленко".

Более того, Marca поставила Цыганкова в центр поля, а Коваленко — на правый фланг.

Напомним, матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.