Лига наций

Голкипер Украины прекрасно провел поединок против команды Испании (1:0).

Вратарь Георгий Бущан своей игрой против Испании (1:0) заслужил оценку 9,0 и был включен в символическую сборную 4-го тура Лиги наций по версии SofaScore.

Оценку выше украинца получили только португалец Диогу Жота (9,5) и израильтянин Эран Захави (10,0).

Полностью состав команды выглядит так:

Бущан (Украина) – Палионис (Литва), Кьяер (Дания), Салаи (Венгрия) – Хаверц (Германия), Фройлер (Швейцария), Эриксен (Дания), Жота (Португалия) – Захави (Израиль) – Левандовски (Польша), Вукчич (Словения).