Лига наций

Голкипер набрал 77,6% голосов, опередив ближайшего преследователя на 70%.

Украина обыграла Испанию 1:0 в матче четвертого тура Лиги наций. Лучшим футболистом этого поединка стал вратарь Георгий Бущан. Так считают 77,6% пользователей Football.ua, проголосувавших в соответствующем опросе (более 6 тысяч человек).

Вторым стал Николай Шапаренко (6,6%), третьим – Виктор Цыганков (6,1%). Все остальные игроки вместе взятые набрали меньше 10%.

Следующий поединок Украина проведет против Польши 11 ноября. Встреча будет носить характер товарищеской. После этого команда сыграет 14 ноября против Германии и 17 ноября со Швейцарией в рамках Лиги наций.