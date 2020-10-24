Лига наций

В список, который будет сокращен позже, попали 32 футболиста.

Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые будут защищать цвета сборной в ноябрьских поединках.

Отметим, что дебютный вызов получил защитник Шахтера Виктор Корниенко, а для Игоря Пластуна, Романа Безуса, Виталия Буяльского и Сергея Болбата места не нашлось.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тимчик (все — Динамо), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия) Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Шахов (АЕК, Греция), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Жуниор Мораес (Шахтер), Владислав Супряга (Динамо).

Напомним, что 11-го октября сине-желтые в Хожуве проведут товарищескую встречу с Польшей, 14-го в Лейпциге в рамках Лиги наций сыграют с Германией, а 17-го в Люцерне — со Швейцарии.