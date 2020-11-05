Лига наций

В состав "трех львов" на ноябрьские поединки национальных команд попали 29 футболистов.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился со списком футболистов, которые получат вызов в национальную команду на ближайший сбор перед товарищеским матчем против Франции и поединками Лиги наций против Бельгии и Исландии.

Как сообщает пресс-служба "трех львов", в данный список попали 29 игроков, в числе которых оказался и атакующий полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден, которого вместе с нападающим Манчестер Юнайтед Мейсоном Гринвудом в сентябре исключили из сборной Англии за нарушение правил карантина. Тогда молодые англичане привели в отель девушек и снимали свое времяпровождение на видео.

Если Фоден вернулся в расположение команды, то Гринвуд оказался вне списка заявленных футболистов, несмотря на недавнюю травму Данни Ингза. Гарет Саутгейт объяснил свое решение следующим образом: "У Фодена была регулярная практика. Я побеседовал с Солскьяером о развитии Гринвуда. Считаю, что ему лучше остаться в клубе и прогрессировать следующие несколько месяцев".

Вашему вниманию полная заявка сборной Англии:



Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп



Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Конор Коуди, Эрик Дайер, Майкл Кин, Харри Магуайр, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Букайо Сака, Тайрон Мингс, Киран Триппьер, Кайл Уолкер

Полузащитники: Фил Фоден, Джордан Хендерсон, Мейсон Маунт, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Проуз, Харри Уинкс



Нападающие: Тэмми Абрахэм, Доминик Калверт-Левин, Джек Грилиш, Маркус Рэшфорд, Харри Кейн, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг

Напомним, сборная Англии проведет товарищескую встречу с Ирландией 12 ноября в рамках подготовки к двум поединкам Лиги наций. Со сборной Бельгии англичане встретятся 15 ноября, а с Исландией — 18 ноября.