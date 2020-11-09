Лига наций

Футболист вызван в национальную команду на предстоящие встречи.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящих поединков национальной команды.

"Наша основная задача – сохранить прописку в дивизионе А. Мы, как и любая команда, стремимся стать лучше. Мечтаем выйти в плей-офф и достигать новых вершин".

"К сожалению, из-за травмы не играл в прошлых матчах. Но сейчас все хорошо, полон сил и чувствую себя отлично. Соскучился по всем ребятам. Впереди нас ждут отличные матчи, подходим к ним с полной концентрацией", — сказал Зинченко в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, 11 ноября сборная Украины будет противостоять Польше в товарищеском матче. После на команду Шевченко ожидают встречи против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).

Ранее стало известно, кто будет работать арбитром на матче Польша — Украина.