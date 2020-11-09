Главный рефери поединка — Мануэль Шюттенгрубер.
Мануэль Шюттенгрубер, manuelschuettengruber.com
09 ноября 2020, 18:32
В рамках товарищеского матча сборная Украины встретится против Польши. Поединок состоится 11 ноября в Хожуве, в 21:45 по киевскому времени.
На игре будет работать австрийская бригада арбитров во главе с 37-летним Мануэлем Шюттенгрубером.
На линиях ему будут помогать Роланд Бранднер и Роланд Ридель. Четвертый судья — Кристофер Ягер.
Отметим, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже назвал расширенный список игроков на ноябрьские матчи.