Украина

Главный рефери поединка — Мануэль Шюттенгрубер.

В рамках товарищеского матча сборная Украины встретится против Польши. Поединок состоится 11 ноября в Хожуве, в 21:45 по киевскому времени.

На игре будет работать австрийская бригада арбитров во главе с 37-летним Мануэлем Шюттенгрубером.

На линиях ему будут помогать Роланд Бранднер и Роланд Ридель. Четвертый судья — Кристофер Ягер.

Отметим, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже назвал расширенный список игроков на ноябрьские матчи.