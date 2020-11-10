Лига наций

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок.

В рамках пятого тура Лиги наций сборная Украины сыграет на выезде против сборной Германии.

Букмекеры из компании Parimatch считают, что фаворит данного противостояния — сборная Германии. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,31.

На то, что поединок завершиться вничью коэффициент 5,50, а победа Украины по мнению букмекеров маловероятна — 9,10.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Украина победит и ТБ 2.5: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 11,5.

Напомним, матч Германия — Украина состоится в субботу, 14-го ноября, в Лейпциге на стадионе РБ Арена. Начало — в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиям этого поединка вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.