Лига наций

Подопечных Андрея Шевченко ожидает товарищеский поединок в Хожуве.

Во вторник, 10 ноября, утром сборная Украины выселилась из отеля "Опера", после чего отправилась в киевский аэропорт Борисполь, откуда вылетела в польский город Катовице — перевалочный пункт нашего пребывания перед игрой с национальной командой Польши.

Накануне вечером, к основной обойме присоединилась группа из семи "легионеров": Роман Яремчук, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Игорь Харатин, Александр Зубков, Руслан Малиновский. Тесты на COVID-19 всех вышеперечисленных оказались негативными.

Напомним, что днем ранее тест Дениса Попова оказался положительным, а Артем Кравец и Виктор Корниенко получили повреждения.

Таким образом, группа футболистов для выезда в Польшу состояла из 25 человек:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал), Юрий Панькив (Александрия), Дмитрий Резник (Ворскла).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (Шахтер), Илья Забарный (Динамо), Евгений Чеберко (ЛАСК), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба — Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — Ференцварош), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Жуниор Мораес (Шахтер).

Матч против сборной Польши состоится в среду, 11 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.