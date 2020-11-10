Лига наций

Защитник Вулверхэмптона заявил о готовности выступать за национальную команду Украины.

Молодой защитник Вулверхэмптона Макс Килман, получивший большое количество игрового времени в текущем сезоне АПЛ из-за травмы Марсала, ранее заявил о готовности выступать за сборную Украины.

Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко прокомментировал слова 23-летнего англичанина, у которого есть украинские корни по линии матери.

"Да, это правда, что мы следим за ним. Но для того, чтобы играть за сборную, ему нужно получить украинский паспорт", — заявил Андрей Шевченко на пресс-конференции перед матчем со сборной Польши.

В текущем сезоне Макс Килман провел в футболке Вулверхэмптона пять поединков в Премьер-лиге, в которых отдал одну результативную передачу и заработал одну желтую карточку.