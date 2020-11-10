Лига наций

Украинский защитник высказался о предстоящем контрольном матче с национальной командой Польши.

Сборная Украины проведет товарищеский поединок против Польши в рамках подготовки к предстоящим матчам элитного дивизиона Лиги наций против Германии и Швейцарии.

Украинский защитник Евгений Чеберко высказался о нападающем поляков Роберте Левандовски, который получит отдых в матче с "желто-синими".

"Левандовски? Может и хорошо, что его не будет, но хотелось бы, чтобы все сильнейшие футболисты играли. Всегда интересно играть против самых сильных футболистов мира".

"Выделить еще кого-то одного я не могу. Я знаю, что у них вся линия атаки очень интересная и быстрая. Будет крайне тяжело им противостоять даже без Левандовски", — заявил Чеберко в программе Футбол NEWS.

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Польшей 11 ноября в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка в можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.