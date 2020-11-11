Лига наций

Защитник Динамо и сборной Польши дал комментарий перед матчем.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка сыграет против Польши. Защитник Томаш Кендзера считает, что матч будет очень непростым.

"Украина — очень хорошая и сыгранная команда. Они выиграли свою группу в квалификации на Евро и очень хорошо выступают в Лиге наций. Главное доказательство этому — победа над Испанией.

У Украины сейчас происходит смена поколений, пришло много молодых футболистов. Благодаря Шевченко они демонстрируют хороший уровень футбола. За их игрой приятно наблюдать", — приводит слова поляка телеканал Футбол 1/2/3.

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Польшей 11 ноября в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка в можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.