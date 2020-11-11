Лига наций

Стали известны судьи, которые будут работать на поединке Лиги наций.

Сборная Украины сыграет против Германии в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги наций.

Работать на этом матче будет судейская бригада из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать на бровках ему будут Октавиан Совре и Себастьян Джиорджи. Четвертый арбитр — Себастьян Колческу.

Напомним, сборная Украины проведет встречу с Германией 14 ноября в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.