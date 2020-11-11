Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского матча.
Фото УАФ
11 ноября 2020, 22:45
Матч против сборной Польши является последней репетицией перед заключительными и решающими для сборной Украины поединками Лиги наций.
Первым действительно голевым моментом в матче был пенальти в исполнении Ярмоленко, однако мяч после его удара угодил в штангу.
К сожалению, на этом неприятности сборной Украины не закончились. После ошибки Лунина хозяева повели в счете.
Матч Польша — Украина проходит в Хожуве и начался в 21:45 по киевскому времени. Следить за ходом поединка вы можете по онлайн-трансляции на Football.ua.