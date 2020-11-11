Лига наций

Защитник Серхио Рамос в 176-й раз вышел на поле в составе сборной Испании.

Выход на замену на 85-й минуте в товарищеском матче против Нидерландов позволил испанскому защитнику Серхио Рамосу сравняться с Джанлуиджа Буффоном по количеству матчей за сборную.

У Рамоса и Буффона стало по 176 матчей за национальную команду, и это лучший результат для европейских сборных.

Абсолютным мировым рекордсменом является египтянин Ахмед Хассан, на счету которого 184 матча за национальную сборную.