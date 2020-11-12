Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка сборных.

Сборная Германии провела товарищеский поединок с командой Чехии в рамках подготовки к предстоящим матчам Лиги наций против Украины и Испании.

Победителя этого противостояния определил единственный гол Вальдшмидта на 13-й минуте, который и принес немецкой сборной минимальную победу.

Смотрите видео гола и обзор матча Германия — Чехия:

Германия - Чехия 1:0

Гол: Вальдшмидт, 13