Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка сборных.
Германия — Чехия, Getty Images
12 ноября 2020, 06:26
Сборная Германии провела товарищеский поединок с командой Чехии в рамках подготовки к предстоящим матчам Лиги наций против Украины и Испании.
Победителя этого противостояния определил единственный гол Вальдшмидта на 13-й минуте, который и принес немецкой сборной минимальную победу.
Смотрите видео гола и обзор матча Германия — Чехия:
Германия - Чехия 1:0
Гол: Вальдшмидт, 13