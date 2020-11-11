Завершился ряд спаррингов перед Лигой наций.
В рамках товарищеских матчей перед Лигой наций было сыграно 19 игр. Вашему вниманию результаты противостояний:
Греция - Кипр 2:1
Голы: Цолис, 8, Якумакис, 19 — Илиа, 58
Албания — Косово 2:1
Голы: Балай, 31, Узуни, 65 — Мурики, 85
Литва - Фарерские Острова 2:1
Голы: Сиргедас, 42, Казлаускас, 45+1 — Ватнхамар, 90+2
Мальта - Лихтенштейн 3:0
Голы: Мифсуд, 5, Борг, 20,Фарруджа, 84
Румыния - Беларусь 5:3
Голы: Митря, 11, Марин, 20, Неделчару, 31, 55, Пушкаш, 44 — Кендиш, 63, Бахар, 80, Климович, 90+2
Сан-Марино — Латвия 0:3
Голы: Бролли (АГ), 32, Дубра, 71, Гутковскис, 78
Черногория — Казахстан 0:0
Болгария - Гибралтар 3:0
Голы: Цветков, 6, Йомов, 15, Илиев, 45
Турция — Хорватия 3:3
Голы: Тосун, 23, Тюрюч, 41, Ундер, 58 — Будимир, 32, Пашалич, 53, Беркало, 56
Дания - Швеция 2:0
Голы: Винд, 64, Ба, 74
Люксембург — Австрия 0:3
Голы: Траунер, 61, Грбич, 83, Визингер, 90+3
Бельгия - Швейцария 2:1
Голы: Бачуай, 49, 70 — Мехмеди, 12
Италия - Эстония 4:0
Голы: Грифо, 14, 75, Бернандески, 27, Орсолини, 86
Нидерланды — Испания 1:1
Голы: ван дн Бек, 47 — Каналес, 19
Германия - Чехия 1:0
Гол: Вальдшмидт, 13
Польша - Украина 2:0
Голы: Пьонтек, 40, Мордер, 63
Португалия - Андорра 7:0
Голы: Нету, 8, Паулинью, 29, 61, Санчеш, 56, Гарсия (АГ), 76, Роналду, 85, Фелиш, 88
Словения — Азербайджан 0:0
Франция — Финляндия 0:2
Голы: Форсс, 28, Валакари, 31