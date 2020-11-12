Лига наций

Ежи Бржечек высказался о победе над сборной Украины в контрольном поединке.

Сборная Украины потерпела поражение в товарищеском поединке с командой Польши, который прошел в рамках подготовки к предстоящим матчам Лиги наций против Германии и Швейцарии.

Главный тренер поляков Ежи Бржечек поделился эмоциями от положительного для своей команды результата.

"Мы довольны победой, но знаем, что играли против сильной командой, которая сегодня была лучше. Нам повезло в нескольких ситуациях, соперник не реализовал свои моменты в нашей штрафной".

"Преимущество — возможность выиграть в такой ситуации, хотя мы знаем, сколько ошибок допустили, особенно во втором тайме, когда мы вели в два мяча".

Отсутствовал расчет, было много элементарных ошибок, неточностей и, следовательно, разочарование во время матча", — приводит слова Бржечека официальный сайт Польского футбольного союза.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Польша — Украина вы можете на Football.ua.