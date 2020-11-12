Лига наций

27-летний футболист оформил дубль в спарринге с Эстонией.

Сборная Италии разгромила Эстонию в товарищеском матче (4:0), который прошел в рамках подготовки к предстоящим поединкам Лиги наций. Полузащитник Винченцо Грифо, оформивший дубль в этой встречи, поделился эмоциями от выступления в футболке итальянской команды.

"Я действительно счастлив находиться в сборной Италии, поэтому еще больше доволен своими голами. Все знают, что я никогда даже не думал играть ни за кого, кроме Италии. Я родился и вырос в Германии, но на 100% являюсь итальянцем".

"Хочу посвятить свои голы родителям. Всегда нужно верить в себя, стараться выкладываться на клубном уровне и всякий раз, когда вызывают в сборную, а затем надеяться, что тренер снова выберет именно тебя".

"У нас очень качественный состав, игроки из Ювентуса, ПСЖ и других сильных команд. Я выступаю за Фрайбург, и мне есть чему поучиться. Я очень рад быть здесь", — приводит слова Грифо Football Italia.

В текущем сезоне Винченцо Грифо провел в Бундеслиге семь поединков, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.