Лига наций

Украинский защитник высказался о поражении от сборной Польши в контрольном поединке.

Сборная Украины потерпела поражение в товарищеском поединке с командой Польши, который прошел в рамках подготовки к предстоящим матчам Лиги наций против Германии и Швейцарии.

Защитник Ефим Конопля прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат.

"У нас было достаточно много моментов, которые мы, к сожалению, не смогли реализовать. Полякам может где-то повезло, но и в везении тоже есть мастерство, это не просто так".

"Не было никакого волнения. Нам дали установку на игру и мы старались ее выполнять. Просто многое не получилось", — заявил Конопля в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Польша — Украина вы можете на Football.ua.