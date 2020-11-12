22-летний защитник заменил в стане Фурии Рохи получившего травму Гайя.
Марк Кукурелья, фото ФК Хетафе
12 ноября 2020, 13:53
Крайний защитник Хетафе Марк Кукурелья впервые в своей карьере получил вызов в национальную сборную Испании. Об этом сообщает пресс-служба "синих".
22-летний фулбек заменит в составе испанцев Хосе Гайя, получившего повреждение в минувшем спарринге с Нидерландами, который завершился вничью (1:1).
Напомним, что Гайя заработал рассечение левой брови, поэтому главный тренер Фурии Рохи Луис Энрике решил не рисковать его здоровьем и вызвал в расположение сборной Кукурелью.
В текущем сезоне Марк Кукурелья провел в футболке Хетафе восемь матчей в рамках Ла Лиги, в которых он забил один гол и заработал одно предупреждение.