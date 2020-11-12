Лига наций

Испания не смогла удержать победу нам Нидерландами.

Товарищеский матч между Испанией и Нидерландами не смог выявить сильнейшего.

Еще до перерыва обе команды потеряли по одному футболисту из-за травм: на 6-й минуте поле покинул Аке, а на 29-у — Гайя. А вот забить удалось только гостям.

На 18-й минуте Каналес открыл счет, а ответили голландцы уже после перерыва голом ван де Беека на 47-й минуте.

На 85-й минуте на поле вышел Серхио Рамос, который теперь делит с Джанлуиджи Буффоном титул главного гвардейца европейских сборных — 176 матчей.

Нидерланды — Испания 1:1

Голы: ван де Беек, 47 — Каналес, 18.

Нидерланды: Бизот — Хатебур (Дамфрис, 46), Вельтман, Аке (Блинд, 6), Вейндал — Вейналдум (Клаассен, 46), Ф. Де Йонг (де Врей, 46) — Бергейс (Стенгс, 46), ван де Беек, Депай (Бабель, 79), Л. де Йонг.

Испания: Симон — Бельерин, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес (Серхио Рамос, 85), Гайя (Регилон, 29) — Коке, Родри, Каналес (Льоренте, 72) — Морено (Ферран Торрес, 61), Мората (Ольмо, 62), Асенсио (Траоре, 62).

Предупреждение: ван де Беек — Регилон, Ольмо.