Лига наций

Матч Лиги Наций между этими сборными должен состояться уже в ближайшую среду.

Футбольная Ассоциация Англии обратилось к правительству страны с просьбой разрешить исландской сборной приехать на матч 6-го тура Лиги Наций, сообщает BBC Sport.

Уже в это воскресенье исландцы должны сыграть выездной матч против Дании, после чего им будет запрещен въезд в Великобританию. Опасение британцев связаны с новым штаммом коронавируса, передающегося человеку от норок, который недавно был выявлен в Дании.

В Футбольной Ассоциации Англии обещают, что если правительство сделает исключение для сборной Исландии, все пройдет строго по медицинскому протоколу безопасности.

В случае отказа британского правительства матч может состоятся в Германии.

Ранее сообщалось, что на тренировке сборной Англии серьезную травму получил защитник Джо Гомес.