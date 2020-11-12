Лига наций

Защитник высказался об игре против поляков.

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал итог товарищеского поединка против Польши (0:2).

"Мы всегда хотим играть в тот футбол, который нам и болельщикам нравится. При этом мы должны помнить, что результаты тоже не на последнем месте. Это должно быть в совокупности. На каждую игру мы подбираем тактику в зависимости от соперника.

Соперник давал нам играть, поэтому мы чувствовали себя хорошо с мячом. Мы хотели выиграть, поэтому создали много моментов, но, к сожалению, не реализовали их. Надеюсь, что оставили их на Лигу наций", — приводит слова Матвиенко телеканал Футбол.

Ранее свое мнение о прошедшем встрече высказал полузащитник национальной команды Александр Зинченко.